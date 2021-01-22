Лавров: Россия будет сотрудничать с Венгрией по вакцине от коронавируса

По данным портала «Русская планета», Лавров заявил, что вакцина «Спутник V» «хорошо себя зарекомендовала в Венгрии».

«Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — рассказал министр.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует переговоры о поставке российского газа в страну.

Он собирается обсудить этот вопрос с вице-премьером России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Кроме того, Сийярто уточнил, что планируется закупка российской вакцины от коронавируса.

«В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи», — рассказал он.

Венгрия получит два миллиона доз российского препарата «Спутник V» для вакцинации одного миллиона граждан.