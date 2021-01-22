facebook_pixel
    22 января 2021, 17:03

    Лавров: Россия будет сотрудничать с Венгрией по вакцине от коронавируса

    Дарья Морозова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал сотрудничество с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто по российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщила газета «Известия».

    По данным портала «Русская планета», Лавров заявил, что вакцина «Спутник V» «хорошо себя зарекомендовала в Венгрии».

    «Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — рассказал министр.

    Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует переговоры о поставке российского газа в страну.

    Он собирается обсудить этот вопрос с вице-премьером России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Кроме того, Сийярто уточнил, что планируется закупка российской вакцины от коронавируса.

    «В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи», — рассказал он.

    Венгрия получит два миллиона доз российского препарата «Спутник V» для вакцинации одного миллиона граждан.