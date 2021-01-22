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    22 января 2021, 16:23

    Глава МИД Венгрии заявил о заинтересованности в российском газе

    Дарья Морозова

    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует переговоры о поставке российского газа в страну. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным портала «Русская планета», он собирается обсудить этот вопрос с вице-премьером России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Кроме того, Сийярто уточнил, что планируется закупка российской вакцины от коронавируса.

    «В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи», — рассказал он.