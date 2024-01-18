18 января 2024, 12:46
Лавров развеял слухи о прямом диалоге России и Украины
Глава МИД Лавров назвал слухами сообщения о прямом диалоге России и Украины
Появившиеся в Сети сообщения о прямом диалоге между Россией и Украиной являются слухами. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Это слухи. Слухи они и есть слухи», — ответил он.
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Лавров подчеркнул, что решение о завершении конфликта принимать не украинским властям.
«Всем это понятно, что решать не Украине, когда начинать всерьез говорить реалистично о конфликте. Говорить про это нужно с Западом, что подразумевает отказ Украины от нацистской риторики, идеологии и расизма ко всему русскому», — добавил глава ведомства.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия готова приступить к переговорному процессу с Украиной, отмечал RT.
Президент Владимир Путин также неоднократно говорил, что это не российская сторона подписывала документ, который запретил ей начинать переговоры.
Сергей Лавров
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