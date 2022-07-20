Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в рамках подписанной в феврале Декларации о союзническом взаимодействии обсудили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Руководители внешнеполитических ведомств поделились мнениями о ситуации в регионе и мире.

Отдельно стороны коснулись вопроса нормализации отношений Армении и Азербайджана. Министры отметили, что эту работу необходимо продолжать в рамках заключенного осенью 2020 года трехстороннего соглашения.

Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном началось осенью 2020 года после боестолкновений в Нагорном Карабахе. Они прекратились только после заключения трехстороннего соглашения по разрешению ситуации в регионе. Документ подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Соглашение предусматривало прекращение огня, войска оставались на занятых позициях, а на линию разграничения вошли российские миротворцы.

В ноябре прошлого года стороны заключили новый договор об оформлении и определении границ между Арменией и Азербайджаном. Республики договорились создать специальную комиссию, где Россия выступит в качестве консультанта.