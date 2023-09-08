Мир 08 сентября 2023, 13:25 Сенатор Джабаров высказал мнение, что на саммите G20 в Нью-Дели не будет принято никаких полезных решений

Читать 360tv в

На 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, не будет принято никаких полезных решений. С таким мнением выступил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, написала «Парламентская газета».

По его словам, страны «Большой семерки» попытаются принять документы, которые будут иметь антироссийскую и антикитайскую направленность.

Реклама

«Та роль, которая предназначалась „Большой двадцатке“, она постепенно тускнеет, ее раздирают большие разногласия», — добавил сенатор в разговоре с журналистами.

Ничего конструктивного для мира G20 предложить не сможет, заключил он.