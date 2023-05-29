Мир 29 мая 2023, 07:35 Лавров прилетел в Кению Министр иностранных дел России Лавров нанес визит в столицу Кении Найроби МИД России / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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С официальным визитом в Кению прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его самолет сел в Найроби, сообщила пресс-служба министерства.

Министра встретили у трапа самолета в столице Кении 29 мая. МИД России показал фото, на котором Сергей Лавров в джинсах и синей рубашке пожал руку представителям принимающей стороны.

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Спикер министерства Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что с Кении началось очередное турне министра по континенту в преддверии саммита «Россия — Африка» в июле 2023 года.

Встреча лидеров африканских стран с Санкт-Петербурге станет второй, первая прошла в 2019 году. Президент России Владимир Путин пригласил страны принять в ней участие и заявил, что задача саммита — определить направления сотрудничества.

Посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза сказал, что партнерство с Россией помогло армии республики укрепить свою боеспособность, и предложил создать военную базу численностью до 10 тысяч человек.