Армия 29 мая 2023, 07:18 ЦАР предложила создать на своей территории российскую военную базу на 10 тысяч человек Посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза заявил о желании разместить в стране военную базу России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военно-техническое сотрудничество России с Центральноафриканской Республикой нужно продолжить и создать на ее территории военную базу численностью от пяти до 10 тысяч военнослужащих. Посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза сказал об этом в интервью «Известиям».

Он напомнил, что республика стала первой среди других африканских стран, которая выступила против военного присутствия Франции. Однако теперь ей потребовалась помощь для обеспечения безопасности. Работа с военными инструкторами из России, по словам дипломата, укрепила боеспособность местной армии, но угрозы остались. Для того, чтобы им противостоять требуется и дальше развивать военно-техническое сотрудничество.

Реклама

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до 10 тысяч солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — сказал Леон Додону-Пунагаза.

Посол подтвердил, что некоторым странам такое партнерство не понравилось. Например, Франция резко отреагировала на поставку шести военных самолетов в ЦАР. Леон Додону-Пунагаза сказал, что вопросы безопасности обсудят на июльском саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, куда приедет президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Первый саммит «Россия — Африка» прошел в 2019 года. Президент России Владимир Путин сказал, что на мероприятии определят направления сотрудничества в разных областях, и пригласил страны принять в нем участие.