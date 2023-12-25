Мир 25 декабря 2023, 13:58 Пашинян отправился в Петербург с двухдневным рабочим визитом Премьер Армении Пашинян поехал в Петербург на заседание ЕАЭС и саммит СНГ Ani Djaferian/Global Look Press

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург с двухдневным визитом. Об этом сообщили в аппарате премьера.

Уточняется, что Пашинян примет участие в заседании Евразийского экономического совета 25 декабря и в неформальном саммите СНГ на следующий день.

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В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что если армянский премьер приедет на мероприятие по приглашению Кремля, то у него будет «прекрасная возможность поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным.

У самого Путина предновогодняя неделя будет насыщенной. Песков назвал рабочую повестку саммита ЕАЭС и неформального саммита СНГ «действительно содержательной». Президент России также пробудет в Петербурге два дня.

От участия в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось 19 декабря в Москве, армянский парламент решил воздержаться. Перед этим делегация страны не поехала на саммит ОДКБ в Белоруссию.