Мир 18 января 2024, 14:35 Лавров обвинил Зеленского во лжи на форуме в Давосе Глава МИД Лавров: Зеленский врет мировому сообществу с трибуны в Давосе РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе соврал всему миру, когда обвинил российского коллегу Владимира Путина в срыве Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Он в Давосе обвинял Россию и лично Владимира Путина, что якобы они украли 13 лет мира. Зеленский говорил, что Франция и Германия так старались по поводу Минских соглашений, а Путин якобы все испортил. Поразительно, как человек может говорить такие вещи», — сказал он.

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Лавров напомнил, что Минские договоренности изначально предполагали бесповоротное закрытие проблемы, их утвердил Совет безопасности ООН. Министр отметил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель уже признавались, что подписали соглашение ради подготовки Украины к боевым действиям.

«В публичном пространстве эти очевидные факты звучали многократно, их обсуждали, анализировали, комментировали. Но Зеленский просто врет мировому сообществу в Давосе. Как разговаривать с такими людьми? Тем более, он еще не отметил свой декрет, который запрет переговоры с Россией», — заключил глава МИД.

Ранее Лавров назвал слухами сообщения о прямом диалоге России и Украины, отмечал RT.