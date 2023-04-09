Общество 09 апреля 2023, 15:01 Олланд и Меркель дурачили Россию Минскими соглашениями — Матвиенко Матвиенко: Олланд и Меркель дурачили Россию вместо того, чтобы принудить Украину к миру РИА «Новости»

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Бывший президент Франции Франсуа Олланда и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обманывали Россию Минскими соглашениями, вместо того чтобы посадить Украину за стол переговоров. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик отметила, что Россия неоднократно сталкивалась с ложью со стороны руководителей иностранных государств, которые делали одно, а говорили другое.

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«Эти признания: и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того, чтобы понудить Украину к миру», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что если бы власти государств захотели, они устроили бы мирные переговоры. Однако они под видом урегулирования конфликта укрепляли украинскую армию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношение Запада к Минским соглашениям приблизило начало спецоперации.

Между тем, читатели издания Bild обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, который намерен прибыть в Германию в следующем месяце. По мнению немцев, эта поездка будет носить исключительно рекламный характер, также Зеленский опять будет заниматься попрошайничеством, написала «Экономика сегодня».