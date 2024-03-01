Мир 01 марта 2024, 12:21 Французы отказались умирать за Украину Глава МИД Франции Сежурне: страна не будет отправлять войска на Украину Pxhere

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Франция не отправит свои боевые подразделения на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

Один из слушателей задал ему вопрос о том, помнил ли Эммануэль Макрон, что французы выбрали президентом его, а не Владимира Зеленского. Он также сказал, что никто не хочет отправлять своих детей умирать за Украину.

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«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно — помешать России победить, не ведя войну с ней», — подчеркнул Сежурне.

Министр добавил, что Франция предпринимает все возможное, чтобы избежать войны, а не добавить еще больше беспокойства для местных жителей.

Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку войск НАТО на Украину. Он назвал свои слова взвешенными и продуманными. Журнал Politico указал, что высказывание президента Франции об возможной переброске войск НАТО навредило самой Украине.