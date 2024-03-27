Мир 27 марта 2024, 17:18 Сальдо указал на упущенный шанс Зеленского Сальдо: Зеленский мог выбраться из ловушки, проиграв выборы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский потерял шанс выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Зеленскому нужно было назначить проведение выборов и проиграть на них.

Реклама

«У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он загнал себя сам — назначить выборы и проиграть на них. Но он слишком упился ложным ощущением собственного величия и властью. Теперь выхода у Зеленского нет», — сказал глава региона.

Сальдо добавил, что Зеленский вскоре превратится для Украины в военного диктатора, не получившего мандат доверия от избирателей и нелегитимного по украинским законам.

«Ненависть и позор народа будут на 100% ему обеспечены», — заключил он.

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, но Зеленский отменил их в связи с военным положением в стране. При этом он выражал уверенность, что одержит победу, если выборы состоятся.