Мир 29 марта 2024, 08:56 Лавров назвал преимущества предложенного КНР мирного плана по Украине Лавров указал на преимущества предложенного Китаем мирного плана по Украине РИА «Новости»

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Китай предложил логичный план урегулирования кризиса на Украине. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лаврова в интервью газете «Известия».

Он отметил, что российская сторона позитивно отреагировала, когда Китай в прошлом году предоставил план решения конфликта, состоящий из 12 пунктов.

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«В отличие от совершенно безумной <…> „формулы Зеленского“, китайский план опирался на анализ причин происходящего и учитывал необходимость эти первопричины кризиса устранить», — подчеркнул дипломат.

Положения в документе выстроены по логике от общего к частному. Как напомнил Лавров, в них Китай указал на непорядок в сфере безопасности как в Европе, так и в мире. А причина такой ситуации — невыполнение Устава ООН.

В документе указали, что односторонние санкции, которые Запад практиковал еще задолго до конфликта на Украине, являются раздражителем, который нужно устранить. Вот на такой основе нужно договариваться, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников переговорного процесса, добавил Лавров.