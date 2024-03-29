Мир 29 марта 2024, 04:23 «Приглашение к геноциду». Лавров рассказал, что значит «формула мира» Зеленского Лавров: Запад приглашает страны «глобального юга» к геноциду в Крыму РИА «Новости»

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Запад, настаивая на поддержке «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, приглашает страны «глобального юга» к соучастию в геноциде мирного населения Крыма и Новороссии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Сергей Лавров напомнил, что некоторые украинские политики публично призывают к убийству жителей освобожденных Россией территорий. В частности, одна из нардепов Верховной рады заявила, что необходимо «показательно казнить» 25 тысяч крымчан.

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«Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — заявил Лавров.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать киевский режим террористическим. По словам парламентария, украинская власть дает для этого все основания.