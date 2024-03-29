29 марта 2024, 00:36
Западу пришлось замолчать после команды США признать победу Путина
Лавров: Европа затихла, когда США назвали реальностью президентство Путина
В Европе замолчали о «непризнании» победы на выборах президента России Владимира Путина после того, как власти США заявили, что с ним нужно работать. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил «Известиям».
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и в США будут действовать, опираясь на этот факт.
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«Но когда <…> советник президента по национальной безопасности Салливан сказал, что США будут работать с реальностью президентства Владимира Путина. После этого вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли „под козырек“», — пояснил Лавров.
По словам главы МИД, Европы как самостоятельного игрока на мировой арене не существует.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен принял решение заблокировать текст заявления стран «Большой семерки», осуждавшее состоявшиеся в России выборы президента.
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