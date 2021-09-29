Лава от извержения вулкана на Канарах дошла до океана

Лава от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах добралась до Атлантического океана. Об этом сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Лава уже дошла до океана», — написали специалисты службы в Twitter.

Местных жителей предупредили, что контакт лавы с водой может привести к взрывам и выделению вредных для здоровья газов.

«Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом», — заявили в службе.

По словам специалистов, если человек находится на улице, то ему необходимо как можно быстрее найти для себя убежище.

Вулкан Кумбре-Вьеха проснулся на острове Пальма 19 сентября. Все это время лава заливала поля, жилые дома и постройки. Власти успели провести эвакуацию людей. Всего из опасных районов вывезли порядка шести тысяч человек. Лава уже уничтожила около 700 зданий.

Как заявил «360» вулканолог Иван Махоткин, извержение уже подошло к концу. Теперь опасность представляет испарение опасных ядовитых веществ.