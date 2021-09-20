Канары в огне. Проснувшийся вулкан привлек ученых и любопытных

На Канарах проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки огненной лавы заливают поля, сносят постройки и жилые дома. Благодаря своевременному предупреждению власти успели эвакуировать жителей. Опасности не боятся лишь ученые и любопытные, которые горят желанием похвастаться фото на фоне фонтанирующего вулкана. Видео с места событий напоминают кадры апокалипсиса.

На Канарах началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в минувшее воскресенье. Вулкан находится около озера Кабеса-де-Вака в Эль-Пасо. Лава подошла к жилым домам и заблокировала несколько дорог. В опасности оказались жители прилегающих к вулкану населенных пунктов на острове Пальма.

Извержение уже привело к пожару, из-за которого пострадали некоторые дома. Власти намерены вывезти до 10 тысяч человек. Согласно прогнозам, потоки лавы устремятся на юго-запад, в жилые и лесные районы, и только после этого достигнут побережья. Пока нет точной информации о количестве пострадавших построек. Жертв среди людей нет.

Об извержении заранее предупредили специалисты Вулканологического института Канарских островов. Они зарегистрировали на острове повышенную сейсмическую активность: за неделю случилось более 21 тысячи толчков. До настоящего момента вулкан на Пальме извергался только в 1971 году, сообщил Gismeteo.

Селфи с вулканом

Несмотря на то, что людей попросили держаться как можно дальше от самого вулкана и потоков лавы, в соцсетях появляется множество фото и видео с Канарских островов. Там запечатлены залитые лавой дороги, горящие горы и сам «виновник торжества» — дымящийся вулкан Кумбре-Вьеха.

Когда вулкан уснет

Любопытных пытаются сдержать отряды полиции, перегородив дороги к вулкану. Постовые все в пепле, но это не останавливает любителей сенсаций. При этом местные жители довольно спокойно относятся к происходящему, за исключением тех, кто может потерять свой дом, сообщает сайт El Pais.

Ученые не могли пропустить такую возможность, и группа Вулканологического института Канарских островов (INVOLCAN) тоже вышла на передовую и делает тепловые снимки извержения вулкана.

Одна из исследователей команды INVOLCAN Мария Асенсио побывала рядом с лавовым потоком и сделала уникальное видео.

Доктор вулканологии Испанского географического института Ставрос Мелетлидис заметил, что извержение открыло пять трещин на склоне холма. Из-за этого прогнозы о длительности извержения все туманнее, отметило издание The Sydney Morning Herald.