Вулканолог Махоткин назвал главную опасность после извержения вулкана на Канарах

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах подходит к концу. Сейчас главная опасность состоит в том, что выделяемые ядовитые вещества будут испаряться. Об этом «360» сообщил вулканолог Иван Махоткин.

«Могут быть такие пароксизмы, такие выпады отдельные, но они будут гораздо меньше, если и будут случаться, чем первые извержения. Скорее всего, уже такого не будет всего. Но, в общем-то, если только какие-то случайные всплески могут быть. Обычно извержение длится неделю от такого вулкана, 10 дней, но сейчас оно приближается к концу. Таких вот вспышек, как изначально, уже не будет», — рассказал он.

Если даже лава дойдет до океана, то ничего страшного не будет. Опасно, когда океан взаимодействует с магматическим очагом, когда происходит взрыв и туда устремляется вода.

«А в данном моменте, когда лава извергается в океан, он вскипает, бурлит. <…> При таком давлении атмосферном там не возникает сверхкритичного давления, которое приводит к взрыву», — отметил Махоткин.

Чтобы он произошел, лава должна проникнуть в очаг. Это обычно случается в первые минуты. Судя по тому, что сейчас происходит, она будет бурлить, кипеть, но это нормальное явление, даже какие-то мелкие вспышки неопасны. Эксперт отметил, что щелочные лавы очень богаты серой, хлором, фтором, которые являются ядовитыми.

«Это сильное воздействие, причем это воздействие будет продолжаться очень долго. Именно это испарение будет дольше и опаснее, чем само извержение. Потому что оно может накрыть всю Европу этим газом, фтором, серой», — предупредил вулканолог.

Ранее стало известно, что вулкан Кумбре-Вьеха проснулся на Канарских островах. Лава заливает поля, повреждает постройки и жилые дома.