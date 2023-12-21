Мир 21 декабря 2023, 19:56 Латвию предупредили об ответе России на захват «Дома Москвы» в Риге Захарова: Россия ответит на рейдерский захват центра «Дом Москвы» в Латвии Википедия

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В Сейме Латвии «проталкивают» законопроект об экспроприации «Дома Москвы», захват которого произошел 21 декабря Риге. Подобное рейдерское вторжение является актом государственного бандитизма, что вынуждает Россию ответить республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — подчеркнула дипломат.

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По данным посольства России в Риге, сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание «Дома Москвы». Силовики отобрали у сотрудников культурно-делового центра средства связи и стали допрашивать.

На входе в здание спецслужбы установили охрану. В помещениях «Дома Москвы» ведут опись имущества и компьютерной техники.

Президент России Владимир Путин предостерег Латвию от «свинского» отношения к русскоязычному населению. Таким образом он отреагировал на решение латвийских властей на законодательном уровне запретить запуск новогодних фейерверков по московскому времени.