Власть 04 декабря 2023, 21:49 Путин предостерег власти Латвии от «свинского отношения» к русскому населению Путин: власти Латвии могут получить ответ на свинское отношение к населению РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин предостерег власти Латвии от враждебных действий по отношению к русскому населению. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то, в конце концов, они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — заявил Владимир Путин.

Реклама

Президент России напомнил, что раньше в Латвии 40% населения было русскоязычным и добавил, что за такую политику латвийских властей «счастье не придет в дом».

Ранее стало известно, что власти Огрского края в Латвии решили на законодательном уровне запретить запускать фейерверки на Новый год по Московскому времени. Из-за разницы в часовых поясах праздник в Москве начинается на час раньше — в 23:00 31 декабря по местному времени.