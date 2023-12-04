Мир 04 декабря 2023, 00:58 Латышам запретят запускать салюты на Новый год по московскому времени в 23:00 Власти Латвии хотят запретить салюты в 23:00 из-за угрозы нацбезопасности Freepik

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Власти Огрского края в Латвии хотят запретить на законодательном уровне запускать фейерверки на Новый год в полночь по московскому времени, в 23:00 по местному. Они считают, что это угрожает национальной безопасности. Законопроект опубликовали на сайте самоуправления Огрского края.

В документе власти предлагают закрепить время использование фейерверков с 00:00 31 декабря до 01:00 1 января. Запуск пиротехнических изделий 31 декабря в 23:00 «свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку» России, что не совпадает с ценностями большей части латвийского общества», пояснили в ведомстве.

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Установление официального времени запуска салютов соответствует латвийской стратегии по предотвращению угроз национальной безопасности, заявили авторы законопроекта. Инициатива предусматривает штраф от 35 до 350 евро для физических и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за несвоевременный запуск пиротехники.

Латвия после начала СВО стала прибежищем многих известных российских «беглецов». Но живется на чужбине им несладко. Актер Арту Смольянинов* играл в переходах, чтобы заработать на жизнь. Актриса Чулпан Хаматова изредка появляется на сцене.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.