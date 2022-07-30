Латвия призывает Евросоюз запретить выдачу туристических виз россиянам

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обратился к Евросоюзу с призывом запретить выдачу туристических виз гражданам России. Свое обращение глава МИД опубликовал в Twitter, его процитировало РИА «Новости».

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — написал латвийский министр в соцсети.

При этом Еврокомиссия постановила, что страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Есть группы, которым должны выдавать визы всегда.

Тем временем власти Латвии усилили таможенный контроль в отношении россиян. Граждан России, въезжающих на территорию страны, обязали подписывать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса.