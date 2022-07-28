Еврокомиссия дала разъяснения по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам

Государства — члены Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Разъяснение дали в Еврокомиссии на запрос центральной финской газеты Helsingin Sanomat.

В ЕК подчеркнули, что группы, «которым должны выдать визы», есть всегда. Документы оформляют в гуманитарных целях, членам семей, журналистам и диссидентам.

При этом отдельные страны ЕС могут самостоятельно принимать решения по выдаче краткосрочных виз. Согласно материалу, государства-члены имеют право отказывать по заявлениям на визу в индивидуальном порядке.

Финляндия предложила аннулировать шенгенские визы, выданные гражданам России ранее. Мера пока запрещена в ЕС и в зоне Шенгена, не соответствует она и нормам самой Финляндии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет выдачи виз дискриминационной мерой и пообещала, что Россия ответит, если Финляндия решится на этот шаг. По словам Захаровой, авторы инициативы предпринимают бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан.