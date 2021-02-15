Латвия отключила телеканал «Россия-РТР»

В Латвии с полуночи по местному времени вступил в силу запрет на трансляцию телеканала «Россия-РТР». Он стал недоступен в кабельных сетях.

РИА «Новости»

В пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала «Россия-РТР» на экране можно прочесть текст: «По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция „Россия-РТР“ в Латвии остановлена на один год». С 16.02.2021 его заменит телеканал «1+2», сообщило РИА «Новости».

Кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля завершил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов: ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Власти стран прибалтийского региона ранее неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии действий этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, как отмечали в российском дипведомстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».