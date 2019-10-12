Захарова ответила Латвии на нежелание видеть салют в Москве

Латвия потеряла экономический, военный и гуманитарный суверенитет из-за размещения в стране сил НАТО и США, отметила Захарова.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — заявила она.

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На размещение сил НАТО Рига выделяет 2% своего ВВП. Таким образом, Латвия платит Североатлантическому Альянсу за «оккупацию».

Накануне МИД Латвии раскритиковал желание Москвы запустить праздничный салют, посвященный 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации. Это мероприятие в ведомстве назвали недружественным шагом и обвинили РФ в переписывании истории. Ведомство отказалось оправдать преступления, совершенные сталинистами в период Второй мировой войны.

Ранее Минобороны России предложило устроить праздничные салюты в честь 75-летия освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы от фашистов. Салют в честь освобождения Риги пройдет 13 октября на Поклонной горе в Москве.