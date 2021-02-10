Общественник рассказал о гонениях на русскоязычных граждан Латвии

Секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко рассказал о политических гонениях на русскоязычных граждан Латвии, которые не хотят уезжать из страны. Общественника процитировало РИА ФАН.

Отмечается, что в Латвии в 2012 году прошел референдум за предоставление русскому языку статуса второго государственного. Несмотря на то, что около 40% людей проголосовали за это, власти оставили митинги без внимания, а особенно активно протестующие попали под уголовное преследование.

«В рамках борьбы с инакомыслием я отсидел в тюрьме четыре месяца без предъявления обвинения: просто посадили и держали. <…> У нас квалифицируют общение с журналистами как оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против интересов Латвии. Причем там ничего не прописано», — поделился Гапоненко.