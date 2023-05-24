Мир 24 мая 2023, 22:15 Кылычдароглу подал иск против Эрдогана из-за фейкового видео Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал иск против Эрдогана на 1 млн лир РИА «Новости»

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Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обратился в суд с иском против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейковой видеозаписи. Об этом сообщил адвокат политика Джелаль Челик в Twitter.

Речь идет о кадрах, где Кылычдароглу якобы поддержали лидеры запрещенной и признанной в республике террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК).

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По словам адвоката, сумма иска составила миллион лир (свыше 50 тысяч долларов). В своем посте Челик назвал Кылычдароглу «13-м президентом Турции».

Второй тур президентских выборов проведут в Турции 28 мая. По данным Высшей избирательной комиссии страны, после подсчета бюллетеней на участках в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Ранее представители турецкой оппозиции не исключили проведения президентских выборов в два тура. Вероятность такого сценария они назвали высокой, но при этом допускали завершение выборов одним туром.