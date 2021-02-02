«Квартал красных фонарей» в Амстердаме захотели перенести на окраину

Знаменитый «квартал красных фонарей» в Амстердаме могут перенести из центра на окраину города. Об этом задумались власти столицы Нидерландов. В планах мэрии — изменить направленность туризма.

Как сообщило издание The Independent, эту идею предложила мэр Амстердама Фемке Халсема, чтобы сделать центр удобным для жизни. Сейчас по нему бродят толпы туристов.

Ей же принадлежит инициатива запретить туристам вход в кофешопы, где продается каннабис, так как популярность таких заведений способствует росту наркоторговли и общего уровня преступности. Халсема считает, что борьба с торговлей марихуаной и другими веществами сможет улучшить имидж Амстердама.

По результатам опроса молодых туристов, которые приезжают в Амстердам, 57% респондентов заявили, что кофешопы — это важная причина их визита в столицу Нидерландов. 34% отметили, что без возможности свободно купить каннабис приезжали бы в город реже. 11% заявили, что вообще не поехали бы в Амстердам, если бы в нем не было подобных заведений.