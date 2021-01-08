Мэрия Амстердама намерена запретить продажу наркотиков туристам

Вопрос о запрете свободной продажи для иностранцев власти города начали изучать после проведенного опроса среди молодых туристов. Он показал, что большинство назвало целью своего визита в Амстердам посещение кофешопа, где продают наркотики.

Около 57% респондентов заявили, что наличие подобных заведений — это важная причина, по которой они приехали в столицу Нидерландов. Еще 34% опрошенных заявили, что реже бы приезжали в город, если бы кофешопов не было. 11% отметили, что не стали бы вообще приезжать без возможности попробовать наркотики.

В последние годы Амстердам пытается снизить избыточное количество иностранцев на улицах города, так как некоторые туристы начинают вести себя неадекватно.

Среди уже принятых мер ограничения на посещение «квартала красных фонарей». Они действуют с 1 апреля 2020 года. Максимальное количество людей в туристической группе сократили с 20 до 15, экскурсии можно проводить только с 8:00 до 22:00. Первый штраф за нарушение составит 190 евро, последующие — от 2,5 до 7,5 тысячи евро.