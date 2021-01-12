Наркотики по прописке. Гостей Амстердама хотят оставить без марихуаны

Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран. Так власти хотят избавить центр столицы Нидерландов от неудобств массового туризма и привлечь гостей, которым интересны достопримечательности. Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию местных, ведь 58% иностранцев едут в Амстердам именно за марихуаной.

План по лишению туристов из других стран легких наркотиков осуществят не сразу, а постепенно. Об этом заявила Халсема.

«Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года», — цитирует главу Амстердама nrc.nl.

На остальной территории Нидерландов «критерий проживания» действует уже семь лет. В столице продажу легких наркотиков туристам разрешили в виде исключения из общего правила. Всего в Амстердаме 166 кафе, которые предлагают марихуану. За последние 20 лет закрылось 117 так называемых кофешопов, но обороты оставшихся стремительно растут. Способствуют этому именно иностранные гости столицы, количество которых до пандемии стабильно росло. Согласно правительственному исследованию, для обслуживания местных жителей будет достаточно лишь 70 заведений, пишет The Guardian.

Идеи, подобные выдвинутой мэром Аместердама, обсуждались и ранее. Однако инициативы отклоняли из-за опасений, что запрет приведет к незаконной торговле наркотиками. Халсема считает, что многие приезжают в Амстердам не просто за марихуаной, а именно с целью посетить кофешопы.

Халсема уверена, что иностранные туристы откажутся от поездки в Амстердам, если не смогут побывать в знаменитых заведениях. Так власти города смогут избавиться от массового туризма и привлечь в столицу путешественников с другими интересами.

«Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры, а не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики», — подчеркнула мэр.

Как это скажется на турпотоке?

В случае реализации идеи треть иностранных туристов станет реже посещать столицу Нидерландов, пишет The Guardian. Согласно данным Амстердамского бюро исследований, 34% иностранных гостей города либо вовсе не приедет, либо будет навещать столицу реже.

11% опрошенных заявили, что точно не приедут в Амстердам, если там ограничат продажу легких наркотиков. 18% участников опроса подчеркнули, что смогут найти марихуану в городе даже после запрета на ее продажу туристам.

Реакция местных предпринимателей

Многие из местных предпринимателей не видят ничего хорошего в массовом туризме, поэтому радостно восприняли новость о запрете легких наркотиков для гостей Нидерландов. Робберт Овермеер, который управляет баром в Амстердаме и возглавляет группу владельцев бизнеса BIZ Utrechtsestraat, в прошлом году сам организовал петицию с призывом ввести «критерий проживания» и в столице.

«Она (Фемке Халсема — прим. ред.) осмелилась сделать это! Романтический образ кафе все еще существует, и я думаю, что это ложная сентиментальность. Кофейни не платят НДС, лишь немногие работают по старинке, и многие находятся в руках закоренелых преступников», — заявил Овермеер в интервью DutchNews.nl.

По его словам, кофейни — одно из важнейших звеньев в цепи недорогого туризма. Однако теперь центральную часть города займут блинные, дешевые кафе и рестораны, магазины сувениров, уверен предприниматель.

«Нам необязательно нужны люди с большими деньгами. Приезжайте в Амстердам ради музеев, еды, любви или друзей, но не для того, чтобы слоняться по округе, курить и принимать наркотики», — подчеркнул Овермеер.

Местный житель и юрист Дон Седер также был рад решению мэра, однако отметил, что предстоит еще много работы для реализации проекта.

«Я считаю, что это очень позитивный шаг к тому, чтобы сделать город пригодным для жизни. Нам необходимо изменить международный имидж Амстердама как мировой столицы наркотиков. Если мы это сделаем, я верю, что мы привлечем других туристов», — отметил Седер.

Однако далеко не все восприняли инициативу мэра радостно. Представитель организации Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), объединяющей владельцев кофешопов, Йоахим Хелмс уверен, что туристы как приезжали ради марихуаны, так и будут это делать, даже после запрета на посещение знаменитых кафе.

«Чего люди, разработавшие этот план, не осознают, так это того, что марихуана — популярный продукт, которым пользуются люди во всем мире. Люди хотят закурить косяк. Если этого не произойдет в кофейне, то они купят это на улице», — отметил Хелмс.

Попытки сократить турпоток

Ежегодно Амстердам посещают 19 миллионов туристов, что больше населения всей страны. В последние годы власти активно пытаются снизить избыточное количество иностранцев на улицах города, так как некоторые туристы начинают вести себя неподобающим образом.

Именно поэтому мэр города решила изменить облик района Де-Валлен, известного как «квартал красных фонарей». Максимальное количество людей в туристической группе сократили с 20 до 15, экскурсии разрешили проводить только с 8:00 до 22:00. Первый штраф за нарушение составит 190 евро, последующие — от 2,5 до 7,5 тысячи евро.