09 июля 2023, 11:41
Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО
Кулеба: несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласовали
Несколько важных для Киева и НАТО решений по итогам саммита альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, уже согласовали. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил изданию «Украинская правда».
«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче», — отметил глава ведомства.
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Он отметил, что это очень важный результат, о невозможности которого говорили многие. Но вместе с ближайшими партнерами его удалось достичь.
Кулеба высказал недоумение, что до сих пор нет ясности с приглашением Украины в НАТО.
За задержку принятия страны в альянс может выступить Германия. По данным СМИ, в ФРГ опасаются, что членство Украины в НАТО грозит конфликтом с Россией.
Президент США Джо Байден счел преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.
НАТО
Украина
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