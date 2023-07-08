Мир 08 июля 2023, 02:55 Байден счел преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО Байден заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден назвал решение вопроса о членстве Украины в НАТО преждевременным. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

При этом глава Белого дома пообещал помочь Киеву подготовиться к участию в Североатлантическом альянсе. Также Байден выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности на промежуточный период.

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Глава Белого дома отметил, что подробно говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование [вопрос о членстве Украины в НАТО], потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации», — сказал американский президент.

Среди членов Североатлантического альянса, как отметил Байден, нет консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО в разгар военного конфликта. Для всех членов Североатлантического альянса такое решение, как добавил глава США, будет означать вступление в конфликт с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также ранее заявлял, что Украина на сегодняшний день не отвечает требованиям для вступления в НАТО. Как отметил Кирби, всем «необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине преуспеть».