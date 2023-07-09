Мир 09 июля 2023, 02:34 Германия выступит за задержку вступления Украина в НАТО из-за опасений конфликта с Россией The Daily Telegraph: Германия вступит за задержку вступления Украины в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Германия на саммите НАТО 11–12 июля выступит за задержку вступления Украины в альянс. Немедленное членство страны грозит конфликтом с Россией, написала The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

«Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство», — сообщил газете неназванный собеседник.

Реклама

Германия не хочет, чтобы российское руководство «потенциально протестировало статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне. В то же время США, Британия и несколько стран ЕС разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, по их мнению, помогут защитить Киев в отсутствие членства в НАТО.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями в случае провокаций НАТО в Вильнюсе.