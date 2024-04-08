Мир 08 апреля 2024, 15:48 Кучма отказался считать Россию и Украину братскими народами Кучма: Россия и Украина были близкими народами, но стали врагами по вине Москвы РИА «Новости»

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Россия и Украина являлись братскими странами, но в настоящее время стали врагами по вине Москвы. Об этом в беседе с японским изданием Kyodo заявил бывший президент республики Леонид Кучма.

Журналист сказал, что на Западе русских и украинцев считали братскими народами, но Кучма возразил, что между братьями тоже возможна неприязнь или ненависть.

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«Нет больше брата у Украины. Россия — это Каин. Еще хуже, чем предательство, когда брат становится врагом», — сослался бывший президент на библейский сюжет.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад вынудил страну защищать людей и суверенитет вооруженным путем. Он отмечал, что СВО на Украине началась из-за отсутствия выстроенной системы безопасности на территории Европы после распада СССПР.

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что готов к диалогу с РФ до выхода ВСУ к границам 1991 года.