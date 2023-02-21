Мир 21 февраля 2023, 05:06 Пушилин назвал истинную цель визита Байдена в Киев Врио главы ДНР Пушилин назвал демонстративным визит Байдена в Киев РИА «Новости»

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Визит президента США Джо Байдена на Украину носит демонстративный характер. Поездка призвана показать, «кто в этом доме хозяин». Такое заявление РИА «Новости» сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что прием глав государств — внутренне дело каждой страны. Однако визит Байдена в Киев — не тот случай. Врио главы ДНР назвал американского лидера одним из «главных архитекторов» вооруженного переворота на Украине в 2014 году.

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«Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин. Но есть и другие важные причины. Нужно „поддержать“ украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно „поддержать“ падающий рейтинг [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Пушилин.

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Он добавил, что Байдену нужно было убедить украинцев продолжать жертвовать собой ради интересов США.

Президент США прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля. О его визите не объявляли заранее. Глава Белого дома встретился с Зеленским. Байден пообещал, что США будут оказывать Украине помощь сколько потребуется.