«Кто-то не уступил»: погромы в Казахстане начались из-за конфликта на дороге

Массовое побоище в Казахстане началось после того, как кто-то из местных жителей не захотел уступить дорогу другому водителю. Этот конфликт вылился в 10 погибших и еще десятки пострадавших.

«Стычка имела место между жителям двух сел 5-го числа. Это был дорожный конфликт, одни ехали на автомобиле прямо — трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, что кто-то кому-то не уступил дорогу», — цитирует замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди «Интерфакс».

Он добавил, что один из водителей начал драться с другим мужчиной. На место приехали полицейские, которые разняли людей. Потом в соцсетях появились рассылки, а молодежь подалась на призывы, заявил замминистра. По его словам, массовая драка началась вечером 7 февраля. Тогда уже 70 жителей собрались на окраине села Масанчи.

«Прибыла полиция, но провокаторы, очевидцы снимали видео и рассылали в соцсети. Это привело к эскалации конфликта», — пояснил Калайчиди.

Массовые столкновения произошли 7 февраля и начинались действительно с 70 человек. Затем к ним присоединились еще люди, в результате толпа выросла до 300 жителей. Началась стрельба и массовый погром. Погибли 10 человек, ранения получили около 40.

Спустя два дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацию в районе полностью стабилизировали.