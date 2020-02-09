СМИ: число жертв массового погрома в Казахстане увеличилось до 10

«Число жертв составляет на текущий момент 10 человек», — говорится в сообщении телеканала.

Погром начался 7 февраля поздно вечером на окраине села Масанчи в Кордайском районе. Сначала началась массовая драка с участием нескольких десятков агрессивных местных жителей. Они снимали все на видео и призывали через соцсети и мессенджеры к ним присоединиться. Из соседних сел съехались еще около 300 человек. Началась стрельба и массовая бойня. Все началось с бытового конфликта, который провокаторы перевели в межэтническую плоскость.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщил, что ситуацию в районе полностью стабилизировали. Он отметил, что сотрудников госорганов, которые допустили трагедию, накажут. Такая же участь ждет и провокаторов.