    09 февраля 2020, 08:30

    Токаев сообщил, что обстановку после массового погрома на юге Казахстана стабилизировали

    Андрей Иванов

    Ситуацию на юге Казахстана после массового межнационального побоища полностью стабилизировали. Государственная комиссия продолжает изучать обстоятельства ЧП.
    Токаев сообщил, что обстановку после массового погрома на юге Казахстана стабилизировали

    «Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с [заместителем премьер-министра Казахстана Бердибеком] Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности», — написал на своей странице в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Он отметил, что всем пострадавшим окажут помощь и поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.Токаев подчеркнул, что кровь в Кордайском районе пролилась по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников государственных органов. По его словам, мир и согласие — достояние Казахстана и никто не вправе его подрывать.

    Погром случился 7 февраля поздно вечером на окраине села Масанчи. Сначала началась массовая драка с участием нескольких десятков агрессивно настроенных местных жителей. Они снимали все на видео, выкладывали в Сеть и призывали к ним присоединиться. Из соседних сел съехались еще около 300 человек. Началась стрельба и массовый погром. Погибли восемь человек, ранения получили около 40 человек. Все началось с бытового конфликта, который провокаторы перевели в межэтническую плоскость.