Токаев сообщил, что обстановку после массового погрома на юге Казахстана стабилизировали

Ситуацию на юге Казахстана после массового межнационального побоища полностью стабилизировали. Государственная комиссия продолжает изучать обстоятельства ЧП.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с [заместителем премьер-министра Казахстана Бердибеком] Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности», — написал на своей странице в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что всем пострадавшим окажут помощь и поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.Токаев подчеркнул, что кровь в Кордайском районе пролилась по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников государственных органов. По его словам, мир и согласие — достояние Казахстана и никто не вправе его подрывать.

Погром случился 7 февраля поздно вечером на окраине села Масанчи. Сначала началась массовая драка с участием нескольких десятков агрессивно настроенных местных жителей. Они снимали все на видео, выкладывали в Сеть и призывали к ним присоединиться. Из соседних сел съехались еще около 300 человек. Началась стрельба и массовый погром. Погибли восемь человек, ранения получили около 40 человек. Все началось с бытового конфликта, который провокаторы перевели в межэтническую плоскость.