01 апреля 2023, 11:28
Крыша театра рухнула из-за урагана во время концерта Morbid Angel в США
Один человек погиб при обрушении крыши театра во время концерта в США
Крыша здания театра обрушилась из-за урагана во время концерта в Белвидере (штат Иллинойс, США). Жертвой ЧП стал один человек, еще 28 получили травмы, сообщил телеканал ABC.
По информации источника канала, во время происшествия в театре находились сотни человек. Они собрались, чтобы послушать выступление группы Morbid Angel.
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В офисе шерифа округа Бун отметили, что к зданию направили несколько бригад скорой помощи. На случившееся отреагировал в Twitter губернатор Иллинойса. По его словам, власти внимательно следят за ЧП в театре «Аполлон» в Белвидере.
Торнадо принес серьезные разрушения и населенным пунктам в штате Арканзас. В результате разгула стихии погибли два человек. Основной удар пришелся на центральную часть штата, особенно на административный центр Литл-Рок и его окрестности.
Президент США Джо Байден успел посетить пострадавший от урагана Роллинг-Форк в Миссисипи. В ходе выступления политик опять оплошал и перепутал название города с названием известного музыкального журнала.
США
Ураган
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