Мир 01 апреля 2023, 11:28 Крыша театра рухнула из-за урагана во время концерта Morbid Angel в США Один человек погиб при обрушении крыши театра во время концерта в США YouTube

Читать 360tv в

Крыша здания театра обрушилась из-за урагана во время концерта в Белвидере (штат Иллинойс, США). Жертвой ЧП стал один человек, еще 28 получили травмы, сообщил телеканал ABC.

По информации источника канала, во время происшествия в театре находились сотни человек. Они собрались, чтобы послушать выступление группы Morbid Angel.

Реклама

В офисе шерифа округа Бун отметили, что к зданию направили несколько бригад скорой помощи. На случившееся отреагировал в Twitter губернатор Иллинойса. По его словам, власти внимательно следят за ЧП в театре «Аполлон» в Белвидере.

Торнадо принес серьезные разрушения и населенным пунктам в штате Арканзас. В результате разгула стихии погибли два человек. Основной удар пришелся на центральную часть штата, особенно на административный центр Литл-Рок и его окрестности.

Президент США Джо Байден успел посетить пострадавший от урагана Роллинг-Форк в Миссисипи. В ходе выступления политик опять оплошал и перепутал название города с названием известного музыкального журнала.