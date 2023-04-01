Мир 01 апреля 2023, 02:44 Мощный торнадо обрушился на американский штат Арканзас 5news: не менее 600 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Арканзас Pxhere

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Торнадо обрушился на американский штат Арканзас. В результате стихийного бедствия пострадали не менее 600 человек. Об этом сообщил местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы, указало РИА «Новости».

Основной удар пришелся на центральную часть Арканзаса, в частности на его административный центр Литл-Рок и окрестности. Также сообщается о большом количестве разрушений.

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В городе пострадали не менее 600 человек, следует из оценки экстренной медицинской службы MEMS. Машин скорой помощи не хватает, в больницы людей доставляют правоохранители Литл-Рока.

Без электроснабжения остались свыше 70 тысяч американцев, указано в материале.

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