Крым посоветовал западным странам привыкать к виду рубля

Странам Запада посоветовали привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) не согласны платить в рублях за энергоресурсы.

«Пусть привыкают к виду русского рубля. Пусть не забывают, что за все надо платить настоящую цену. Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа», — написал глава крымского парламента.

Хабек, по его словам, один из лидеров немецких «зеленых».

«„Зеленые“ упорно идут к своей цели — уничтожению экономики Германии. И они как никогда к ней близки. Но, подозреваю, не только рядовые немцы, но и коллеги Хабека по G7 в восторг от такого решения едва ли придут», — отметил Константинов.

Говоря о действиях российской стороны, он отметил, что «мы в этом вопросе с рублями руководствуемся бессмертной фразой из любимой комедии „Бриллиантовая рука“: „А не будут брать — отключим газ“».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее РИА «Новости», что «Газпром» и министерства работают над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. Он отметил, что процесс поставок газа весьма сложен, его нельзя сравнить с покупкой товара в магазине.

Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» отметил, что с европейскими странами можно договориться о поставке товаров и технологий в обмен на российскую валюту. Ее можно будет использовать для погашения газовых контрактов.