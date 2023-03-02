Мир 02 марта 2023, 00:09 Крупный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в США Пожар на металлургическом заводе в Огайо сняли на видео

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Пожар произошел на металлургическом заводе в штате Огайо (США). Об этом сообщил Twitter-аккаунт «Raws Alerts». Пожарные расчеты не могут потушить пламя на протяжении нескольких часов.

Завод расположен в Кливленде. На опубликованных кадрах над предприятием возвышаются высокие столбы черного дыма. Судя по видео, дым от пожара можно заметить на расстоянии нескольких километров от металлургического завода.

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Как уточняется в сообщении, над ликвидацией возгорания работают свыше 50 пожарных. Также на заводе были слышны несколько взрывов.

На место происшествия прибыл специалист по химзащите. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В начале февраля в Огайо сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда компании Norfolk Southern. После этого на месте аварии начался пожар. Состав перевозил винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты его горения представляют опасность для экологии. Крушение поезда сравнили с ядерным ударом. Как считают СМИ, власти США замалчивают факт экологической катастрофы.