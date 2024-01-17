17 января 2024, 10:00
Крупные российские компании начали массово покидать Кипр
«Филелефтерос»: крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра
Многие крупные отечественные компании начали массово покидать юрисдикцию Кипра. Местные власти обеспокоены этим фактором, так как ситуация негативно скажется на сфере финансовых услуг. Об этом сообщила кипрская газета «Филелефтерос».
В заголовке авторы статьи указали, что более 10 компаний навсегда ушли с островного рынка. Это время назвали «периодом изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре».
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«В последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», — подчеркнули журналисты.
Массовый уход российских компаний также назвали «фактом, который будет продолжаться».
Несколько дней назад стало известно, что акционеры головной структуры Тинькофф Банка TCS Group решили сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Компания также сообщила, что переедет на остров Русский в Приморском крае.
Кипр
Бизнес
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