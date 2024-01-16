Экология 16 января 2024, 12:59 TCS Group переедет с Кипра на остров Русский РИА «Новости»

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TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и «Тинькофф страхования») перерегистрируется в специальный административный район (САР) на острове Русский в Приморском крае.

Об этом сообщается в материалах к внеочередному собранию акционеров группы. Новое название группы — международная компания публичное акционерное общество «ТКС холдинг». Соответствующее заявление будет подано в регистрационный орган Кипра, группа внесет необходимые изменения в устав и уставный капитал, говорится в сообщении.

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После переезда холдинг возглавит Константин Маркелов, который по последним доступным открытым данным, занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка. Предполагается, что в совет директоров группы войдут три нынешних члена совета директоров TCS Group Алексей Малиновский, Татьяна Кузнецова и Александр Исаев, а также Александр Лебединский, Артем Лебедев, Кирилл Григорьев, Павел Токарев, Андрей Кирейко и Александр Малаха (по последним раскрытым данным, все они являлись менеджерами Тинькофф банка).

Уставный капитал группы будет сформирован в рублях, номинал акции будет равен номиналу в долларах ($0,04) по курсу ЦБ РФ на 12 декабря 2023 года — 3,64 рубля за одну акцию. Уставный капитал будет состоять из 199 305 492 обыкновенных акций и составит более 725 млн рублей.

Старт процесса редомициляции (перерегистрации юридического лица) TCS поддержал основной акционер — «Интеррос» Владимира Потанина, владеющий 35% TCS. Компании группы «Интеррос» ранее также редомицилировались в специальный административный район на дальневосточном острове Русский.

Практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показала свою эффективность, отмечают в «Интерросе». «Это позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов — как российских, так и зарубежных», — отметил представитель компании.

Режим САР функционирует на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель — создание условий для привлечения бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций. По данным Минэкономразвития, за весь период действия в САР было зарегистрировано 328 участников.

За 2023 год в юрисдикцию РФ переехали более 150 компаний, в том числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР уже одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и Дитя» (MDMG). На этапе подачи документов о смене юрисдикции находится «Русагро», также о подобных планах заявил Ozon.