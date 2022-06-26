Крупные американские компании решили оплачивать поездки сотрудниц на аборты

Некоторые крупнейшие американские компании начнут оплачивать транспортные расходы своих сотрудниц, решивших сделать аборт. Они пообещали компенсировать расходы на поездку в другой штат, сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, транспортные расходы начнет оплачивать один из крупнейших банков США JP Morgan Chase. Сотрудники финансовой организации смогут воспользоваться такой возможностью с 1 июля. Аналогичное решение о компенсации расходов приняли банки Citibank и Goldman Sachs.

Еще в списке оказалась компания The Walt Disney Company и одна из крупнейших в США сетей аптек CVS. Оплачивать поездки в другие штаты на аборт намерены также такие компании, как Google, Amazon, Microsoft, CVS Health и Biogen

Ранее Верховный суд США отменил постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права женщин на аборты. Теперь каждый штат может самостоятельно устанавливать правила прерывания беременности. Несогласные с решением суда американки стали устраивать массовые протестные акции.