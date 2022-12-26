Мир 26 декабря 2022, 20:52 Крупное месторождение газа обнаружили в Черном море Президент Турции Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения газа в Черном море РИА «Новости»

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Рядом с берегами Турции в Черном море обнаружено новое газовое месторождение, специалисты оценивают его потенциал в 58 миллиардов кубометров. Об этом в своем обращении к нации сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, написал ТАСС.

«Месторождение обнаружило турецкое судно „Фатих“, она находится на глубине 3023 метра», — отметил он.

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Эрдоган уточнил, что после этого общий объем запасов газа рядом Турцией составляет свыше 710 миллиардов кубометров, их оценивают в триллион долларов.

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Ранее президент Турции объявил, что с 2023 года в дома начнут подавать природный газ, обнаруженный в недрах дна Черного моря.

Самым богатым стало месторождение Сакарья, запасы энергоресурса которого по примерным оценкам составляют около 400 миллиардов кубических метров.

Эрдоган проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным о постройке крупного газового хаба в Турции. По предварительным планам, объект появится в регионе Тракья на северо-западе государства.