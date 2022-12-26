Мир 26 декабря 2022, 01:50 Турция начнет подавать в дома черноморский газ Эрдоган: Турция в 2023 году начнет подавать в дома черноморский газ Unsplash

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Жители Турции будут использовать черноморский газ в своих домах. Его подача начнется в первом квартале 2023 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Университете Ататюрка в Эрзуруме.

«Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года», — сказал он.

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Ранее Эрдоган говорил, что 26 декабря сообщит «интересные новости» по газовому месторождению в Черном море. Он пообещал обнародовать новые данные по энергоресурсам.

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По словам турецкого лидера, работы по поставкам газа с месторождения в Черном море ведутся круглосуточно. Запасы газа там составляют около 540 миллиардов кубических метров. Среди черноморских месторождений лидирует Сакарья, где газовые запасы превышают 400 миллиардов кубических метров.

В середине декабря Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили вопрос создания газового хаба в Турции. Скорее всего, хранилище появится в регионе Тракья на северо-западе страны.