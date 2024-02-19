Мир 19 февраля 2024, 10:23 Крупнейший золотодобытчик в России продаст бизнес Polymetal продаст российский бизнес структуре «Мангазеи» Serguei Fomine/Global Look Press

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Золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Как указано на сайте компании, сделку могут закрыть до конца 2024 года.

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО „Полиметалл“ (холдинговая компания российских активов группы) компании АО „Мангазея Плюс“ („Покупатель“)», — обозначено в публикации.

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Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл». Основная причина продажи — риски продолжать операционную деятельность на территории страны.

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Ранее японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Компания работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года.