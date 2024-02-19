19 февраля 2024, 10:23
Крупнейший золотодобытчик в России продаст бизнес
Polymetal продаст российский бизнес структуре «Мангазеи»
Золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Как указано на сайте компании, сделку могут закрыть до конца 2024 года.
«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО „Полиметалл“ (холдинговая компания российских активов группы) компании АО „Мангазея Плюс“ („Покупатель“)», — обозначено в публикации.
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Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл». Основная причина продажи — риски продолжать операционную деятельность на территории страны.
Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.
Ранее японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Компания работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года.
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