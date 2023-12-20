Деньги 20 декабря 2023, 13:05 Шинный завод Bridgestone в Ульяновске продали группе Армена Саркисяна Корпорация Bridgestone продала свои российские активы группе S8 Capital Global Look Press

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Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Около тысячи сотрудников сохранят за собой рабочие места, сообщил RT.

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», — объявила пресс-служба корпорации.

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Регулирующие органы одобрили сделку, новому владельцу перешли завод в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве и около тысячи сотрудников. Bridgestone работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года. Завод в ульяновском индустриальном парке «Заволжье» выпускал радиальные шины.

Группа Армена Саркисяна выкупила производства Cordiant в Ярославле и Омске, Continental в Калуге. Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявлял, что уход последнего не скажется на рынке.