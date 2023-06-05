Деньги 05 июня 2023, 10:46 Топ-менеджеры горнорудной компании «Полиметалл» из-за санкций ушли в отставку «Полиметалл»: CEO Виталий Несис и CFO Максим Назимок из-за санкций США уволились РИА «Новости»

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Главный исполнительный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок ушли в отставку, но продолжат работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана. Такое решение приняли из-за санкций США, сообщила пресс-служба горнорудной компании.

Госдеп в мае ввел санкции против АО «Полиметалл» — дочерней компании группы Polymetal International plc в России. После этого совет директоров создал специальный комитет из независимых руководителей, ответственный за соблюдение рестрикций, и после консультации с юристами принял кадровые решения.

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«Виталий Несис, главный исполнительный директор, и Максим Назимок, главный финансовый директор, подали в отставку со всех руководящих должностей в АО „Полиметалл“ и его дочерних компаниях», — объявили представители юрлица.

Они сохранят за собой должности в Polymetal International plc, продолжат работу в Казахстане и сосредоточатся на перерегистрации компании в Международный финансовый центр Астаны. Исполнительный вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин ушел из компании полностью.

Россия в ответ на действия США внесла в черный список 500 американцев. Посол Анатолий Антонов предупредил, что продолжив санкционную политику, Штаты отвернут от себя развивающиеся страны.